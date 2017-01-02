Полиция Израиля допросит Нетаньяху из-за подозрений в коррупции – СМИ В ближайшие два-три дня, со 2 по 4 января

Полиция Израиля проведет допросы премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху и его семьи. Их подозревают в коррупции, отмечает в понедельник израильское издание Haaretz.

Коррупция, по мнению полицейских, заключалась в получении подарков и других «выгод» на суммы в несколько сотен тысяч шекелей (эквивалентно нескольким миллионам рублей). Один из свидетелей, предприниматель Рон Лаудер, друг Нетаньяху, сообщил полиции, что делал для премьер-министра некоторые подарки.

Допрос может пройти в ближайшие три дня, со 2 по 4 января. Биньямин Нетаньяху отрицает истинность подозрений.

Напомним, Нетаньяху занимает пост премьер-министра уже семь лет. В парламенте Израиля партия Нетаньяху «Ликуд» на выборах 2015 года получила 30 мандатов из 67. Помимо этого, он был у власти с 1996 по 1999 год также в качестве премьер-министра страны. Политик также три раза занимал пост министра финансов Израиля.