Самый большой в России новогодний парк развлечений открылся в Петербурге В «Экспофоруме»

Самый большой в России новогодний парк развлечений «Мировой Новый год» открылся в Петербурге. Это произошло в понедельник.

В «Экспофоруме» предлагают посетителям участвовать в «новогоднем круизе» — оказаться в разных странах и узнать о традициях празднования Нового года. Также на ярмарке можно будет посмотреть мюзикл, в котором выступают артисты театра «Балтийский дом».

Парк развлечений открыт до 8 января. Парк открыт с 11 до 19 часов по адресу Петербургское шоссе, 64/1, залы Е1-3, Е7-12.

Вход в парк развлечений для детей от 3 до 14 лет – 1000 рублей. До 3 лет – бесплатно, билет для родителя стоит 300 рублей. Билет на мюзикл стоит 500 рублей.

Также в Петербурге работают две ярмарки под открытым небом. Традиционная Рождественская ярмарка развернулась на Пионерской площади. Вторая ярмарка – новогодняя туристическая, работает на территории порта «Морской фасад».