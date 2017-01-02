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02.01.17 / 13:53 Новости / Общество / Россия и мир

В Новый год московское метро перевезло 400 тыс. пассажиров

А самой востребованной оказалась станция «Охотный ряд»

Фото АБН

Фото АБН

В Новый год поезда «Московского метрополитена» перевезли 400 тыс. пассажиров. Об этом в понедельник сообщили в столичной подземке.

Самой популярной станцией оказался «Охотный ряд». На нее приехали 30 тыс. человек.

Чуть меньше, по 20 тыс. человек, в первые часы Нового года приняли станции «Площадь Революции и «Пушкинская».

Отметим, московское метро впервые работало всю новогоднюю ночь. Праздничная смена была у 5 тыс. работников подземки. Поезда ходили с интервалами 3,5-10 минут. В Петербурге метро также работало всю ночь.

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