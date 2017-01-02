В Новый год московское метро перевезло 400 тыс. пассажиров А самой востребованной оказалась станция «Охотный ряд»

В Новый год поезда «Московского метрополитена» перевезли 400 тыс. пассажиров. Об этом в понедельник сообщили в столичной подземке.

Самой популярной станцией оказался «Охотный ряд». На нее приехали 30 тыс. человек.

Чуть меньше, по 20 тыс. человек, в первые часы Нового года приняли станции «Площадь Революции и «Пушкинская».

Отметим, московское метро впервые работало всю новогоднюю ночь. Праздничная смена была у 5 тыс. работников подземки. Поезда ходили с интервалами 3,5-10 минут. В Петербурге метро также работало всю ночь.