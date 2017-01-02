Обама выступит с прощальной речью 10 января Инаугурация Трампа состоится 20 января

Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января. Об этом в понедельник сообщили в Белом доме.

Обама только начал писать речь. Он пообещал отметить направления, в которых США стали лучше за последние восемь лет. Также он выскажет мысли о том, в какую сторону Америка должна двигаться дальше.

Отметим, инаугурация следующего президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Выборы прошли в ноябре.

Ранее Трамп заявил, что отменит некоторые меры, которые приняла администрация Обамы. Это будут законодательные акты, которые, по мнению Трампа, тормозят экономический рост страны и процесс создания новых рабочих мест.

Кроме того, в команде Трампа не считают пропорциональными декабрьские санкции против России. На что в Конгрессе США пообещали избранному президенту «решительную реакцию» в случае, если он захочет отменить эти ограничения. Напомним, 29 декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и их семьи и расширили санкции на некоторые российские компании, ФСБ и Главное управление Генштаба.