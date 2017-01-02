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02.01.17 / 11:57 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве скончался последний маршал артиллерии

В 17 лет Владимир Михалкин получил медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда»

владимир михалкинВ Москве накануне на 90-м году жизни скончался последний маршал артиллерии Владимир Михалкин. Об этом в понедельник рассказали в Клубе военачальников.

Владимир Михалкин в 17 лет стал кавалером медалей «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». В последние годы жизни он работал генеральным инспектором в Управлении генинспекторов Минобороны.

Помимо Михалкина, звание маршала артиллерии носили еще 12 человек. Первым маршалом артиллерии стал Николай Воронов, впоследствии – главный маршал артиллерии. Владимир Михалкин получил звание маршала артиллерии последним – в 1989 году. Помимо маршалов артиллерии, существовали звания маршала авиации, маршала бронетанковых войск, маршала войск связи и маршала инженерных войск. Теперь это звание носит только маршал авиации Евгений Шапошников. В 1993 году звание маршала упразднили.

По материалам: militarynews.ru

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