К примирению в Сирии подключились более 1000 населенных пунктов — МО Переговоры продолжаются

К процессу примирения в Сирии подключились 1086 населенных пунктов. Об этом в понедельник заявили в российском министерстве обороны.

Военные сообщили, что за прошедшие сутки к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия добавлены еще два договора. При этом продолжаются договоры о присоединении к примирению боевиков в Муаддамиет эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в ряде других провинций — Алеппо, Хомс, Хама и Эль-Кунейтра.

Отметим, новая фаза перемирия в Сирии началась в конце прошло года. По сообщениям официальных российских лиц, количество боевых столкновений значительно снизилось. При этом, утверждают власти РФ, удается достигнуть и политического компромисса с воюющими сторонами.