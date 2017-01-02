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02.01.17 / 16:47 Новости / Общество / Россия и мир

Путин принес соболезнования родственникам князя Димитрия Романова

Праправнук императора Николая Первого скончался на 91-м году жизни

ПутинПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Димитрия Романовича Романова. Старейший представитель дома Романовых являлся настоящим патриотом России, пишет в понедельник пресс-служба Кремля.

Глава страны напомнил об активной меценатской деятельности Димитрия Романовича. «Россия гордится нашим выдающимся соотечественником», — говорится в президентской телеграмме, направленной княгине Феодоре Романовой.

Старейший представитель императорского дома Романовых князь Димитрий Романов скончался в Дании 31 декабря 2016 года, ему было 90 лет. На прошлой неделе врачи поместили князя в больницу в связи с сильным ухудшением здоровья.

В последние годы жизни Димитрий Романов проживал в Дании, где возглавлял благотворительный фонд собственного имени. Последний раз великий князь посещал Россию в октябре 2016 года. Глава российского правительства Дмитрий Медведев вручил Романову орден Александра Невского за заслуги в распространении знаний о культурно-историческом наследии России за рубежом.

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