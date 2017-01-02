Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран по версии Bloomberg Среди стран с развивающейся экономикой

Россия вошла в список стран, которые наиболее привлекательны для инвестиций. Список в понедельник опубликовал Bloomberg.

Издание со ссылкой на оценки швейцарского банка UBS Group AG пишет, что carry trade рубля может вернуть себе 26% в течение 2017 года. Эта величина у России – самая большая среди развивающихся стран. Рубль станет одной из основных ставок для инвесторов, которые покупают высокодоходные бумаги и занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой.

В список стран также попали ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Эти страны менее уязвимы к таким внешним шокам, как повышение процентной ставки ФРС и заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, считают аналитики Bloomberg.

Отметим, carry trade – это стратегия для инвесторов на рынках. Инвестор использует валюту государств с низкими процентными ставками для инвестиций в государствах с высокими ставками.