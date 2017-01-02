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02.01.17 / 14:22 Новости / Россия и мир / Спорт

Теннисистка Светлана Кузнецова одержала 600-ую победу

Выступает на турнире в Брисбене

кузнецова[1]Теннисистка Светлана Кузнецова одержала в Австралии 600-ую победу в карьере. Это произошло в понедельник.

Кузнецова обыграла американку Луизу Чирико. Счет по двум сетам – 6:2, 6:4.

Отметим, в настоящий момент рубеж в 600 побед пересекли россиянка Мария Шарапова (601 победа), швейцарка Патти Шнидер (610 побед), сербка Елена Янкович (635 побед), американски Винус Уильямс (737побед) и Серена Уильямс (775 побед). Кузнецова в настоящий момент носит титул первой ракетки России.

В прошлом году Шарапову дисквалифицировали за прием мельдония на два года. После апелляции срок сократили до 15 месяцев. Спортсменка вернется на корт 26 апреля 2017 года.

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