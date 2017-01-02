От взрыва автомобиля в Багдаде погибли 24 человека За три дня в городе более 60 жертв терактов

От взрыва автомобиля в районе площади Садр-Сити в Багдаде погибли 24 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя в понедельник взяла группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Кроме того, шестьдесят семь человек получили ранения в результате взрыва. Как говорится в заявлени ИГИЛ, целью атаки были мусульмане-шииты, которых организация считает отступниками. Также организация перекрыла дорогу в Мосулу.

Добавим, в понедельник были как минимум четыре атаки в Багдаде. Число погибших в городе за три дня превысило 60 человек.

Всплеск насилия произошел на фоне операции иракских военных по вытеснению ИГИЛ из Мосула. Этот город остается последним оплотом боевиков в Ираке. «Исламское государство» заняло его в 2014 году после чего и объявило о создании халифата.