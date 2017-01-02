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02.01.17 / 00:49 Новости / Общество / Россия и мир

В теракте в Стамбуле погиб один россиянин

Всего погибли 39 человек

фото с сайта tmc-mice.ru

фото с сайта tmc-mice.ru

Один россиянин стал жертвой террористического акта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом в воскресенье рассказал журналистам источник в министерстве юстиции Турции.

Кроме россиянина в теракте погибли граждане Турции, Бельгии, Кувейта, Израиля, Сирии, Канады, Ливии, Индии, Туниса, Ирака, Марокко и Иордании. По последним сведениям, общее число погибших — 39 человек. Неопознанным остается один человек.

Напомним, на ночной клуб Reina в Стамбуле напали в новогоднюю ночь. Террорист застрелил охранника, а потом открыл огонь по гостям заведения.

По материалам: aa.com.tr
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