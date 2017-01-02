Все новости

02.01.17 / 06:43 Новости / Россия и мир / Спорт

«Торонто» одолел «Детройт» в матче «Столетней классики» НХЛ

Встреча приурочена к юбилею

хоккей«Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча «Столетней классики» НХЛ. Игра состоялась на футбольном стадионе BMO Field в воскресенье.

Отметим, со стороны «Торонто» шайбы забросили Лео Комаров, Митчелл Марнер, Коннор Браун и Остон Мэттьюс (дважды). У «Детройта» забили Энтони Манта (дважды), Джонатан Эрикссон и Томаш Татар.

Добавим, встреча была приурочена к 100-летию одного из старейших клубов лиги — «Торонто Аренас». Команда принимала участие в первом сезоне НХЛ. его столетие также будут отмечать в этом году.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016