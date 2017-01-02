«Торонто» одолел «Детройт» в матче «Столетней классики» НХЛ Встреча приурочена к юбилею

«Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча «Столетней классики» НХЛ. Игра состоялась на футбольном стадионе BMO Field в воскресенье.

Отметим, со стороны «Торонто» шайбы забросили Лео Комаров, Митчелл Марнер, Коннор Браун и Остон Мэттьюс (дважды). У «Детройта» забили Энтони Манта (дважды), Джонатан Эрикссон и Томаш Татар.

Добавим, встреча была приурочена к 100-летию одного из старейших клубов лиги — «Торонто Аренас». Команда принимала участие в первом сезоне НХЛ. его столетие также будут отмечать в этом году.