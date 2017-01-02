В команде Трампа не считают пропорциональными санкции против России И сравнили с реакцией на действия Китая

В команде избранного президента США Дональда Трампа не считают пропорциональными декабрьские санкции против России. Об этом в воскресенье в интервью ABC заявил представитель переходного кабинета Шон Спайсер.

«По-моему, один из возникающих вопросов как раз заключается в том, зачем нам акция подобных масштабов», — сказал Спайсер. Он также напомнил, что после атаки китайских хакеров в 2015 году администрация Обамы не предпринимала ответных действий.

В декабре прошлого года уходящий президент США Барк Обама наложил санкции на девять российских организаций, а также выслал из страны 35 дипломатов. На такие меры Белый дом пошел после сообщений спецслужб о том, что именно Кремль мог стоять за хакерской атакой на сервера Демократической партии. Обнародованные сведения из почты видных демократов, считают в партии, могли повлиять на исход президентской кампании.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Он уже пообещал отменить 70: указов своего предшественника.