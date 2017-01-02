Все новости

02.01.17 / 15:20 Новости / Россия и мир / Финансы

Кабмин Украины в 2017 году запланировала 190 млрд гривен заимствований

Внешних – почти 87 млрд гривен

Фото АБН

Фото АБН

Кабмин Украины на 2017 год запланировал заимствования на уровне 190 млрд гривен (более $7 млрд). Такие данные содержатся в законе о госбюджете Украины, который вступил в силу накануне.

Внешних заимствований при этом будет практически 87 млрд гривен ($3,2 млрд). Объем погашений госдолга составит 130 млрд гривен ($48,8 млрд), в том числе внешнего – 31 млрд гривен ($1,15 млрд).

Отметим, в 2016 году госзаимствования по бюджету составили 251,4 млрд гривен. Внешних заимствований было 122,7 млрд гривен. Объем погашений госдолга на 2016 год составил 157,14 млрд гривен. На погашение внешнего долга на Украине направили почти 33 млрд гривен.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016