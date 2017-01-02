Кабмин Украины в 2017 году запланировала 190 млрд гривен заимствований Внешних – почти 87 млрд гривен

Кабмин Украины на 2017 год запланировал заимствования на уровне 190 млрд гривен (более $7 млрд). Такие данные содержатся в законе о госбюджете Украины, который вступил в силу накануне.

Внешних заимствований при этом будет практически 87 млрд гривен ($3,2 млрд). Объем погашений госдолга составит 130 млрд гривен ($48,8 млрд), в том числе внешнего – 31 млрд гривен ($1,15 млрд).

Отметим, в 2016 году госзаимствования по бюджету составили 251,4 млрд гривен. Внешних заимствований было 122,7 млрд гривен. Объем погашений госдолга на 2016 год составил 157,14 млрд гривен. На погашение внешнего долга на Украине направили почти 33 млрд гривен.