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02.01.17 / 11:28 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Кабмин Великобритании призвал Терезу Мэй упразднить палату лордов

Если они будут препятствовать Brexit

Великобритания Англия Британия флагКабинет министров Великобритании призвал премьер-министра страны Терезу Мэй упразднить палату лордов. О том, что они требуют «решительных мер», пишет в понедельник The Daily Mail.

Министры хотят продемонстрировать, что «волю британского народа уважают», приводит издание слова одного из министров. В качестве решительных мер министры предлагают урезать количество членов палаты и сократить широту их полномочий.

В настоящий момент Верховный суд Великобритании рассматривает дело о Brexit. Одним из возможных решений по этому делу станет постановление, что о запуске статьи о выходе страны из состава ЕС должны голосовать обе палаты британского парламента.

В палате лордов большинство мест – у членов партии либеральных демократов. Они выступают против Brexit.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС прошел 23 июня 2016 года. За решение покинуть ЕС высказались 51,89% британцев.

По материалам: dailymail.co.uk
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