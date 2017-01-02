Фильм «Викинг» за один день собрал 142 млн рублей Общая выручка кинотеатров 1 января год к году выросла на 20%

Российская историческая лента «Викинг» за первый день 2017 года собрала в кинотеатрах 142 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили аналитики портала «Кинобизнес».

В первый день года сборы «Викинга» стали рекордными. С четверга по воскресенье лента собрала почти 260 млн рублей.

Дневная выручка кинотеатров за 1 января составила 440 млн рублей. Годовой рост – 20%. При этом более 75% выручки поступили за счет показов российского кино.

«Викинг» — фильм Андрея Кравчука. Продюсерами выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Сценарий написали писатели Виктор Смирнов и Андрей Рубанов. Бюджет фильма – 1,25 млрд рублей. В главных ролях – Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов.