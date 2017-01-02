Самолет с высланными из США дипломатами приземлился в Москве Детей сотрудников МИДа позвали на елку в Кремль

Самолет с дипломатами, которых выслал из США президент Барак Обама, приземлился в Москве. Это произошло около двух часов ночи по столичному времени.

Во время полета командир судна объявил пассажирам, что всех детей дипломатов пригласили на новогоднюю елку в Кремль. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, высылка 35 дипломатов и членов их семей — часть новых санкций. Их принял уходящий президент США Барак Обама в ответ на возможное участие Кремля в хакерских атаках против Демократической партии. В Москве свою причастность к киберпреступления отрицают, ответных мер принимать не стали.