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02.01.17 / 02:40 Новости / Политика / Россия и мир

Самолет с высланными из США дипломатами приземлился в Москве

Детей сотрудников МИДа позвали на елку в Кремль

отдых туризм турция анталья самолет авиасообщение полетСамолет с дипломатами, которых выслал из США президент Барак Обама, приземлился в Москве. Это произошло около двух часов ночи по столичному времени.

Во время полета командир судна объявил пассажирам, что всех детей дипломатов пригласили на новогоднюю елку в Кремль. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, высылка 35 дипломатов и членов их семей — часть новых санкций. Их принял уходящий президент США Барак Обама в ответ на возможное участие Кремля в хакерских атаках против Демократической партии. В Москве свою причастность к киберпреступления отрицают, ответных мер принимать не стали.

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