В Ватикане открыли McDonald’s Это вызвало недовольство местных жителей и священников

В здании, находящемся в собственности Ватикана, открыли ресторан быстрого питания сети McDonald’s. Это произошло в понедельник.

Новый McDonald’s открыли в 100 м от площади Святого Петра. В Ватикане официально открытие не анонсировали и не комментировали. Местные жители и священники осудили открытие ресторана. Однако сеть будет платить за аренду помещения $30 тыс., указывала итальянская La Repubblica.

Отметим, этот McDonald’s – не первый в Ватикане. Еще два находятся рядом с музеями папского города, а между ними есть Burger King. Однако именно этот ресторан находится в собственности города и занимает нижний этаж здания, в котором живут несколько кардиналов.

У McDonald’s по всему миру работает более 33 тыс. ресторанов. Компания работает с 1940 года.