WhatsApp перестает работать пользователей устаревших телефонов На этой неделе прекратит поддержку

Мобильный мессенджер WhatsApp перестает работать у пользователей устаревших телефонов. Об этом в компании напомнили в понедельник.

Миллионы пользователей останутся без приложения. Это владельцы телефонов Nokia, iPhone (до iOS 6, а также все владельцы 3GS), телефонов на Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7. Всех пользователей BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 and Nokia Symbian S60 точно отключат до 30 июня 2017 года. «Для нас это было тяжелым решением», — рассказали разработчики приложения.

Точной даты, когда WhatsApp прекратит поддержку некоторых пользователей, нет. Однако это произойдет на этой неделе.

Отметим, WhatsApp ранее предупреждал владельцев устаревших телефонов, что отключит их от приложения. Однако тогда называлась дата 1 января 2017 года. Но в этот день все пользователи смогли открыть приложение.

WhatsApp позволяет совершать звонки, а также выходить по видеосвязи, помимо использования текстовых сообщений. Пользователей мессенджера по всему миру более 1 млрд человек.