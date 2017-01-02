WP подправила материал о возможной атаке хакеров из РФ на энергосеть Часть сведений не подтверилась

Газета Washington Post подправила свою статью о возможной атаке российских хакеров на энергосеть в США. Соответствующий комментарий к материалу появился накануне.

Издание отметило, правительство США не подтвердило, что компьютер компании Burlington Electric был взломан техниками из России. Кроме того, WP уточнил, что компьютер не был связан с энергосетью штата Вермонт, как сообщалось ранее.

Отметим, тема российских хакеров не актуально в связи с прошедшими выборами в США и их последствиями. Правительство США считает, что Москва взломала сервера Демократической партии. В частности, якобы это стало одной из причин поражения Хиллари Клинтон в президентской гонке.

На минувшей неделе Барак Обама наложил на Россию дополнительные санкции. Речь идет о высылке 35 дипломатов и ограничениях для ряда российских организаций.