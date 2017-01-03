«Адмирал Кузнецов» может завершить поход в январе – СМИ В настоящий момент крейсер в Средиземном море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в январе. Об этом во вторник пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.

Вместе с «Кузнецовым» из Средиземного моря вернется «Петр Великий». Они прибудут в Североморск, отметил источник.

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу решили сократить группировку российских войск в Сирии. Тогда главы России, Турции и Ирана объявили о достижении договоренностей по началу мирных переговоров в Сирии. Режим прекращения огня ввели в полночь 30 декабря. Однако спустя два часа его нарушили. Во вторник часть сирийских оппозиционных группировок отказалась присоединяться к мирным переговорам.