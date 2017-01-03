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03.01.17 / 22:23 Новости / Политика / Россия и мир

Американские дипломаты получили 35 детских приглашений на елку в Кремль

Но неизвестно, пойдут ли туда их дети

москва кремль красная площадьСотрудники американского посольства в Москве получили 35 приглашений на новогоднюю елку в Кремль. Об этом дипломаты сообщили во вторник.

«Мы ценим 35 приглашений на елку в Кремле», — заявили в дипмиссии. При этом неизвестно, воспользуются ли дети приглашениями. В посольстве объяснили это тем, что не комментируют личные планы сотрудников.

Добавим, в Кремль также приглашены дети 35 дипломатов, которых выслали из США в конце декабря. Они были вынуждены покинуть страну по решению уходящего президента Барака Обамы. Высылка стала частью нового пакета санкций, которые Белый дом наложил на РФ после сообщений разведки о хакерских атаках из России. Речь идет о предполагаемом взломе почты Демократической партии США, что могло повлиять на исход ноябрьских президентских выборов.

Добавим, после нового пакета санкций президент РФ Владимир Путин не стал принимать ответных мер. В свою очередь, в администрации избранного президента Дональда Трампа не исключили отмены части санкций.

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