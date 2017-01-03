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03.01.17 / 17:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургский банковский колледж и ВШЭ объединят

Реорганизацию должны провести за полгода

Фото АБН

Фото АБН

Идею присоединения Петербургского банковского колледжа к Высшей школе экономики 30 декабря одобрил Кабинет министров. Об этом во вторник сообщили в правительстве.

Реорганизацию в форме слияния должны провести за полгода. Этим займутся Минобрнауки и Росимущество, увеличения бюджетных средств на эти цели не предполагается.

Напомним, Банковский колледж находится в ведении ЦБ РФ. Это единственное учебное заведение Банка России в регионе. Статус колледжа получил в 2002 году. Здание колледжа находится на канале Грибоедова.

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