Петербургский банковский колледж и ВШЭ объединят Реорганизацию должны провести за полгода

Идею присоединения Петербургского банковского колледжа к Высшей школе экономики 30 декабря одобрил Кабинет министров. Об этом во вторник сообщили в правительстве.

Реорганизацию в форме слияния должны провести за полгода. Этим займутся Минобрнауки и Росимущество, увеличения бюджетных средств на эти цели не предполагается.

Напомним, Банковский колледж находится в ведении ЦБ РФ. Это единственное учебное заведение Банка России в регионе. Статус колледжа получил в 2002 году. Здание колледжа находится на канале Грибоедова.