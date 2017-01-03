В Беларуси открыли новое месторождение нефти Геологические запасы оценили в 1,7 млн тонн нефти

В Беларуси открыли новое нефтяное месторождение. Об этом во вторник рассказали в «Белоруснефти».

Месторождение назвали «Угольское». Оно находитмя в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба.

Нефть с этого месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Геологические запасы оценивают в 1,7 млн тонн нефти.

Отметим, суммарная мощность белорусских нефтедобывающих предприятий составляет около 24 млн тонн в год. Таких предприятий в стране два: ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» («Новополоцкий НПЗ»).

В апреле 2011 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил искать в стране нефть. Тогда в обращении к белорусскому народу Лукашенко выразил уверенность, что после нефти в стране найдут и залежи газа.