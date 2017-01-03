Все новости

03.01.17 / 22:45 Новости / Политика / Россия и мир

Поток беженцев из Мосула вырос на 50% — ООН

До 2,3 тыс. человек в сутки

Фото: epochtimes.ru

Фото: epochtimes.ru

Поток беженцев из иракского города Мосул вырос на 50%. Это произошло после начала второй фазы операции по освобождению населенного пункта от боевиков ИГИЛ, сообщил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, активизация потока беженцев наблюдается с 29 декабря. За последние пять дней Мосул покинули 13 тыс. человек. В среднем его покидают 2,3 тыс. человек. Дюжаррик добавил, что ООН доставляет гуманитарную помощь в освобожденные районы города. Это продукты питания, товары первой необходимости и воды (более 1 тонны ежедневно).

Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась в октябре. В ней участвуют иракские вооруженные силы, ополчение шиитов и отряды курдов. С воздуха операцию поддерживают ВВС Ирака и самолеты коалиции, которую возглавляют США. Добавим, Мосул контролируется ИГИЛ уже два года.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016