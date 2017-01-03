Поток беженцев из Мосула вырос на 50% — ООН До 2,3 тыс. человек в сутки

Поток беженцев из иракского города Мосул вырос на 50%. Это произошло после начала второй фазы операции по освобождению населенного пункта от боевиков ИГИЛ, сообщил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, активизация потока беженцев наблюдается с 29 декабря. За последние пять дней Мосул покинули 13 тыс. человек. В среднем его покидают 2,3 тыс. человек. Дюжаррик добавил, что ООН доставляет гуманитарную помощь в освобожденные районы города. Это продукты питания, товары первой необходимости и воды (более 1 тонны ежедневно).

Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась в октябре. В ней участвуют иракские вооруженные силы, ополчение шиитов и отряды курдов. С воздуха операцию поддерживают ВВС Ирака и самолеты коалиции, которую возглавляют США. Добавим, Мосул контролируется ИГИЛ уже два года.