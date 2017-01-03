Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне ММВБ 2237,08; РТС – 1147,29

Торги вторника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. На 10 часов утра индекс ММВБ составил 2237,08 пунктов, индекс РТС – 1147,29 пунктов.

Отметим, индексы продолжают торговаться в плюсе. Индекс ММВБ на 10:04 вырос на 0,31% до отметки 2239,60 пунктов. Индекс РТС на то же время прыгнул на 0,32% до 1155,98 пунктов.

Торги на нефтяном рынке также отличаются положительной динамикой. Мартовский фьючерс барреля Brent вырос в цене на 0,577% до $57,15. Февральский фьючерс WTI стоит $54,02, его стоимость поднялась на 0,555%.