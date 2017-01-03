РТС на закрытии торгов вырос на 3,21% А ММВБ – на 2,36%

Индекс РТС на закрытии торгов Московской биржи вырос на 3,21%. В среду торги на бирже закрылись в зеленой зоне.

Индекс РТС составил 1189,32 пунктов. Индекс ММВБ к закрытию дошел до 2285,43 пунктов. Его рост – 2,36%.

К 19:00 по московскому времени торги на валютном рынке проходили для иностранных валют в красной зоне. Рубль в паре с долларом укрепился до 60,63 рублей. В паре с евро – до 62,97 рублей. Доллар потерял 64 копейки. Евро – более 1,5 рублей.

Нефть на Межконтинентальной бирже ICE также растет. Brent за баррель стоит $57,3. WTI в бочках продают за $54,2. Оба сорта нефти укрепились более чем на 0,8%.