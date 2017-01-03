Стоимость Brent выросла до $58 И перешагнула эту планку

Стоимость барреля нефти Brent выросла до $58. По фиксингу на 12:30 по московскому времени в среду, цена барреля на Межконтинентальной бирже ICE составила $58,04.

Эту планку Brent преодолела впервые с 15 июля. Рост фьючерса составил более 2,2%. Так же растет цена на WTI: этот сорт уже преодолел отметку в $55.

Напомним, для Brent это первый день на торгах в Новом году. Ранее утром Brent торговалась у отметки $47.

Аналитик Forex Club Валерий Полховский отметил, что цены на нефть позитивно реагируют на обещания стран ОПЕК соблюдать договоренности по сокращению добычи. Тестирования отметки в $60 аналитик ожидает в первой половине января. Это произойдет, если не только Кувейт и близкие к Саудовской Аравии страны будут выполнять обещания по заморозке, но и Россия.