Все новости

03.01.17 / 12:50 Новости / Россия и мир / Финансы

Стоимость Brent выросла до $58

И перешагнула эту планку

газпром нефтьСтоимость барреля нефти Brent выросла до $58. По фиксингу на 12:30 по московскому времени в среду, цена барреля на Межконтинентальной бирже ICE составила $58,04.

Эту планку Brent преодолела впервые с 15 июля. Рост фьючерса составил более 2,2%. Так же растет цена на WTI: этот сорт уже преодолел отметку в $55.

Напомним, для Brent это первый день на торгах в Новом году. Ранее утром Brent торговалась у отметки $47.

Аналитик Forex Club Валерий Полховский отметил, что цены на нефть позитивно реагируют на обещания стран ОПЕК соблюдать договоренности по сокращению добычи. Тестирования отметки в $60 аналитик ожидает в первой половине января. Это произойдет, если не только Кувейт и близкие к Саудовской Аравии страны будут выполнять обещания по заморозке, но и Россия.

Метки: , , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016