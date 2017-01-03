Цены на нефть начали год с роста Brent - $57,08

Цены на нефть на торгах Межконтинентальной биржи ICE начали 2017 год с роста. В первый день торгов, во вторник, баррель Brent по фиксингу на 10:20 по московскому времени стоит $57,08.

Рост Brent в цене составляет 0,456%. WTI в цене поднялась на 0,482%. Бочка нефти этого сорта стоит $53,98.

Отметим, накануне в топливно-энергетическом комплексе России рассказали, что в 2016 году в стране добыли еще больше нефти по сравнению с 2015 годом. В прошедшем году в России достали из недр 547,5 млн тонн сырья. Среднесуточно – 10,9 млн тонн.

Отметим, с 2017 года вступает в силу соглашение о заморозке и сокращении добычи нефти на полгода. Для России сокращение составит 300 тыс. баррелей в сутки.