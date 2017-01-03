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03.01.17 / 00:45 Новости / Россия и мир / Спорт

Сборная РФ вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Сразится либо с США, либо со Швейцарией

хоккейСборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею. В четверть финале в понедельник россияне обыграли датчан со счетом 4:0.

Шайбы забили Александр Полунин, Кирилл Капризов (дважды) и Павел Карнаухов. Кто станет соперником РФ в полуфинале пока неизвестно — он определится в матче США и Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в Канаде. Его принимают Монреаль и Торонто. добавим, последний раз Россия становилась призером молодежного ЧМ в 2011 году.

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