Глава китайского Twitter покинула компанию На фоне сокращений

Глава китайского подразделения Twiiter Кэти Чен покидает свой пост. Об этом она сама сообщил в своем микроблоге во вторник.

«Теперь, когда команда Twitter работает напрямую с китайскими рекламодателями, пришло самое время мне покинуть компанию», — написала она.

За последние два года Twitter увеличил число своих китайских рекламодателей в четверг раза. Это самая быстрорастущая компания в Азиатско-тихоокеанском регионе. Добавим, в октябре руководство глобального Twitter заявило о грядущих сокращениях штата на 9%. Так, в ноябре покинул свой пост управляющий директор по Индии Парминдер Синх.