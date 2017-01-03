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03.01.17 / 02:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава китайского Twitter покинула компанию

На фоне сокращений

Глава китайского подразделения Twiiter Кэти Чен покидает свой пост. Об этом она сама сообщил в своем микроблоге во вторник.

«Теперь, когда команда Twitter работает напрямую с китайскими рекламодателями, пришло самое время мне покинуть компанию», — написала она.

За последние два года Twitter увеличил число своих китайских рекламодателей в четверг раза. Это самая быстрорастущая компания в Азиатско-тихоокеанском регионе. Добавим, в октябре руководство глобального Twitter заявило о грядущих сокращениях штата на 9%. Так, в ноябре покинул свой пост управляющий директор по Индии Парминдер Синх.

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