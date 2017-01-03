Glencore и фонд Катара закрыли сделку по «Роснефти» Сумма сделки составила 1,2 млрд евро

Швейцарский консорциум Glencore и фонд Qatar Investment Authority объявили о закрытии сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти». Об этом в Glencore сообщили во вторник.

Окончательное регулирование завершено. Закрытие сделки достигнуто, заверили в швейцарском консорциуме.

Напомним, 10 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину о продаже 19,5% акций компании в рамках приватизации. Glencore и фонд Катара приобрели акции за 10,2 млрд евро. Деньги от сделки уже поступили в российский бюджет.

Ранее в Glencore заверяли, что сделку закроют в середине декабря. Сам Glencore вложил 300 млн евро, Катар – 2,5 млрд евро. Остальные деньги выделил синдикат банков-кредиторов, который организовал итальянский банк Intesa Sanpaolo. Однако 20 декабря в Intesa Sanpaolo говорили только, что находятся в стадии «изучения» сделки по «Роснефти».