Группа из 400 боевиков ИГИЛ проникла в Европу — СМИ Может готовить атаки в Косово

Группа из 400 боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) проникла на территорию Европы. Об этом во вторник сообщила британская газета Daily Мail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

По сведениям издания, возглавляет группу террорист, один из лидеров ИГИЛ Лавдрим Мухаджери. Целью боевиков может стать Косово, а именно, его государственные учреждения и сербские православные церкви.

Отметим, ранее британские власти опасались массового наплыва боевиков из ИГИЛ. Они также указывали, что террористы могут применить химическое оружие.

Добавим, Косово — частично признанное государство в Европе. Он является мусульманским анклавом в христианской Сербии.