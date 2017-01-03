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03.01.17 / 21:55 Новости / Политика / Россия и мир

Группа из 400 боевиков ИГИЛ проникла в Европу — СМИ

Может готовить атаки в Косово

игилГруппа из 400 боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) проникла на территорию Европы. Об этом во вторник сообщила британская газета Daily Мail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

По сведениям издания, возглавляет группу террорист, один из лидеров ИГИЛ Лавдрим Мухаджери. Целью боевиков может стать Косово, а именно, его государственные учреждения и сербские православные церкви.

Отметим, ранее британские власти опасались массового наплыва боевиков из ИГИЛ. Они также указывали, что террористы могут применить химическое оружие.

Добавим, Косово — частично признанное государство в Европе. Он является мусульманским анклавом в христианской Сербии.

По материалам: dailymail.co.uk
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