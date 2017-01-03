Годовая инфляция в Петербурге оказалась ниже российской Вместо 5,4% - 5,2%

Уровень годовой инфляции в Петербурге оказался ниже российского. Об этом сообщал Петростат.

Итоговый уровень инфляции составил 5,2%. В декабре инфляция в городе составила 0,2%. Наиболее сильный рост цен был в январе – 1,8% за месяц. А в августе в Петербурге сформировалась дефляция – в 0,2%.

В Ленобласти рост цен немного выше, чем в Петербурге – там годовая инфляция равна 5,7%. Дефляция в 0,1% была в сентябре и октябре, а январь, тоже самый «дорогой» месяц в году, отличился инфляцией в 1,5%.

По предварительным данным Росстата, инфляция в России за год составила 5,4%. Это меньше, чем прогнозируемые Центробанком и Минэкономразвития 5,6-5,8%. Контрольный показатель для ЦБ составляет 4% в 2017 году.

При этом в Петербурге год назад инфляция составила 13,2%. В 2014 году – 13,3%.