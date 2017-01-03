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03.01.17 / 05:49 Новости / Политика / Россия и мир

Кадыров рассказал о своем медосмотре

Здоров

кадыровГлава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах своего медицинского осмотра. Соответствующая запись появился в его Instagram в понедельник.

«Врачи заявили, что здоров! Всем вам желаю здоровья, благополучия!», - написал политик.

Кадыров сообщил, что его изучили на предмет неврологии, кардиологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, гастроэнтерологии, проверили дыхание и кровообращение.

Отметим, в 2016 году Кадыров перенес хирургическое вмешательство. Он потребовалось после травм, которые глава Чечни получили в результате тренировок.

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