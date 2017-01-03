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03.01.17 / 04:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Максимальный доход глав госкорпораций в КНР составляет около $170 тыс. в год

Минимальны - около $6 тыс.

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаМаксимальный доход глав китайских государственных корпораций в год составляет примерно $170 тыс. (около 1,2 млн юаней). Такие данные в понедельник распространил Госсовет КНР.

Минимальный доход составляет $5,7-7,2 тыс. При этом максимальные выплаты имеют лишь 15 человек. Среди них глава China Merchants Group Ли Цзяньхун, который получает ($172,8 тыс.).

Отметим, в России доходы глав госкорпораций неоднократно привлекали внимание общественности. Так, официально не обнародована зарплата главы «Роснефти» Игоря Сечина. Ранее в СМИ фигурировала информация, что она превышает несколько миллионов рублей в день.

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