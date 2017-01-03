В Кронштадте ограду Владимирского собора отреставрируют за 36,3 млн рублей Реставрацию памятника проводит жилищное агентство

В Кронштадте реставрацию ограды Владимирского собора сделают за 36,3 млн рублей. Такой конкурс объявило Кронштадтское жилищное агентство.

Отметим, реставрацией памятников обычно не занимаются жилищные агентства. Они работают в сфере управления жилищным фондом и эксплуатации домов.

Ранее проект реставрации разработало ООО «Матис». Заказ на проектировку ограды объявило также жилагентство. Цена конкурса составляла 900 тысяч.

Владимирский собор – это памятник регионального значения. В 1990-м здание вернули Русской православной церкви.