У Lux Express временно приостановлен допуск к коммерческим перевозкам Это касается только автобусов ЗАО «Евролайнс»

У компании-перевозчика Lux Express временно приостановлено действие удостоверения допуска к коммерческим международным пассажирским перевозкам. Об этом в компании сообщили во вторник.

Удостоверение допуска недействительно только для компании ЗАО «Евролайнс». Автобусы компании Lux Express Estonia будут преодолевать границу по обычному графику.

Таким образом, проблема касается только пассажиров маршрутов Хульсинки – Петербург и Таллин – Петербург. Пассажирам, которые едут до Таллина, нужно будет пересесть из одного автобуса в другой на границе. Ее им придется пересекать пешком. При этом те, кто едут до Хельсинки, не получили ответов на вопросы о рейсах.

В компании пояснили, что компания получала предписания, которые нужно устранить в течение трех месяцев. «Срок устранения еще не истек и потому приостановление действия удостоверения допуска стало для Lux Express неожиданностью. Мы очень сожалеем о случившемся, недостатки будут устранены в ближайшее время», — сказали представители перевозчика.

Отметим, накануне пассажиры одного из рейсов Lux Express сообщили, что автобус не пустили через границу. Пограничники сообщили клиентам компании, что у Lux Express нет лицензии на пассажирские перевозки. Людям предложили поехать обратно в Петербург. При этом границу с Финляндией пересекать пешком нельзя, подчеркнули туристы. Многие из них собирались из Финляндии ехать дальше в путешествие.