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03.01.17 / 03:51 Новости / Россия и мир

Маккартни выступил на вечеринке Абрамовича

Спел только одну песню

МакартниМузыкант Пол Маккартни выступил на новогодней вечеринке российского бизнесмена Романа Абрамовича. Сообщение об этом появилось в фейсбуке группы The Killers.

Вместе с этим составом музыкант исполнил одну песню — Helter Skelter c одного из дисков The Beatles. В сообщение в Facebook отмечено, что выступление не было запланированным.

Отметим, зарубежные музыканты часто выступают на корпоративах российских бизнесменов. Так, в подобных мероприятиях участвовали Стинг, Boney M, Джей Ло, и Энрике Иглесиас

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