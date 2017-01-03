Марин Ле Пен не считает Крымский референдум незаконным Сказала, что Крым – это часть России

Глава партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен сообщила, что не считает референдум, прошедший в Крыму в 2014 году, незаконным. Об этом она сказала в понедельник в эфире французского телеканала BFM.

Политик заявила, что не верит, что в Крыму была «незаконная аннексия». «Там прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России», — сказала Ле Пен. Кроме того, Ле Пен подтвердила, что считает Крым частью России.

Напомним, официальная позиция Франции и большинства стран мира – что референдум в Крыму был незаконным. Тогда «за» вхождение полуострова в состав России отдали голоса 96% жителей Крыма. После референдума США и страны Европы ввели против России экономические санкции.

Позже президент России Владимир Путин рассказал, что на время референдума в Крыму находились российские военные. По словам президента, они обеспечивали безопасность жителей полуострова. В 2016 году Международный уголовный суд учел эти обстоятельства и признал наличие на полуострове международного конфликта в 2014 году.