Все новости

03.01.17 / 16:18 Новости / Политика / Россия и мир

Марин Ле Пен не считает Крымский референдум незаконным

Сказала, что Крым – это часть России

ле пен национальный фронт dni.ruГлава партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен сообщила, что не считает референдум, прошедший в Крыму в 2014 году, незаконным. Об этом она сказала в понедельник в эфире французского телеканала BFM.

Политик заявила, что не верит, что в Крыму была «незаконная аннексия». «Там прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России», — сказала Ле Пен. Кроме того, Ле Пен подтвердила, что считает Крым частью России.

Напомним, официальная позиция Франции и большинства стран мира – что референдум в Крыму был незаконным. Тогда «за» вхождение полуострова в состав России отдали голоса 96% жителей Крыма. После референдума США и страны Европы ввели против России экономические санкции.

Позже президент России Владимир Путин рассказал, что на время референдума в Крыму находились российские военные. По словам президента, они обеспечивали безопасность жителей полуострова. В 2016 году Международный уголовный суд учел эти обстоятельства и признал наличие на полуострове международного конфликта в 2014 году.

По материалам: bfmtv.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016