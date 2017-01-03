Нацбанк Украины снизил сумму наличных платежей в три раза До 50 тыс. гривен для физлиц

Нацбанк Украины снизил предельную сумму наличных расчетов в три раза. Об этом в банке сообщили во вторник.

С 4 января физическим лицам оплатить покупку дороже 50 тыс. гривен (около $1,85 тыс.) наличными будет нельзя. Ранее предельный порог выставляли на уровень в 150 тыс. гривен.

Для безналичных расчетов предельной суммы нет. В Нацбанке считают, что ограничения не доставят неудобств, так как будут касаться только покупок драгоценностей, меха, автомобилей, квартир. От этой меры в банке ожидают стабильного притока наличности и ускорения развития безналичных платежей.

Отметим, аналогичные ограничения есть и в европейских странах. Для жителей Франции, Португалии и Италии порог составляет 1 тыс. евро, Греции – 1,5 тыс. евро.

В России составили законопроект с похожими мерами. Однако первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что правительство не обсуждает эти меры.