В Воронежской области с обысками у подозреваемого полиции помогла овчарка Рекс А подозреваемый сломал входную дверь топором

В Острогожском районе Воронежской области к подозреваемому в воровстве 51-летнему мужчине полицию привела восточно-европейская овчарка Рекс. Позже обыски подтвердили правоту служебного пса, рассказали в МВД по Воронежской области во вторник.

В доме, куда привел Рекс, полицейские нашли все украденные вещи. После этого подозреваемый признался в краже 43 тыс. рублей, документов и двух планшетов. Он достал их из дома соседей, предварительно сломав дверь топором.

В другой районе области, Аннинском, также прошли обыски. Полиция получила оперативную информацию о хранении в одном из домов 18 граммов марихуаны. Наркотики хозяин дома, по его признанию, собирался использовать для личного употребления. На 39-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.