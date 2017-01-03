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03.01.17 / 20:20 Новости / Россия и мир

В Воронежской области с обысками у подозреваемого полиции помогла овчарка Рекс

А подозреваемый сломал входную дверь топором

Фото gandex.ru

Фото gandex.ru

В Острогожском районе Воронежской области к подозреваемому в воровстве 51-летнему мужчине полицию привела восточно-европейская овчарка Рекс. Позже обыски подтвердили правоту служебного пса, рассказали в МВД по Воронежской области во вторник.

В доме, куда привел Рекс, полицейские нашли все украденные вещи. После этого подозреваемый признался в краже 43 тыс. рублей, документов и двух планшетов. Он достал их из дома соседей, предварительно сломав дверь топором.

В другой районе области, Аннинском, также прошли обыски. Полиция получила оперативную информацию о хранении в одном из домов 18 граммов марихуаны. Наркотики хозяин дома, по его признанию, собирался использовать для личного употребления. На 39-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.

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