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03.01.17 / 05:09 Новости / Политика / Россия и мир

Часть сирийской оппозиции вышла из подготовки к переговорам в Астане

Обвиняют Асада в нарушении договореностей

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Часть вооруженной сирийско оппозиции объявила, что приостанавливает подготовку к переговорам в Астане. Об этом во вторник сообщили сразу несколько мировых СМИ.

Совместное заявление на этот счет приняли сразу 10 группировок. Они отметили, что официальный Дамаск якобы нарушил режим прекращения огня и объявляют.

Напомним, в конце декабря в Сирии было объявлено о режиме прекращения огня. Тем не менее, по официальным данным российского Минобороны, з последние сутки огонь открывали 34 раза. Добавим, переговоры по сирийскому урегулированию запланированы на конец января.

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