Часть сирийской оппозиции вышла из подготовки к переговорам в Астане Обвиняют Асада в нарушении договореностей

Часть вооруженной сирийско оппозиции объявила, что приостанавливает подготовку к переговорам в Астане. Об этом во вторник сообщили сразу несколько мировых СМИ.

Совместное заявление на этот счет приняли сразу 10 группировок. Они отметили, что официальный Дамаск якобы нарушил режим прекращения огня и объявляют.

Напомним, в конце декабря в Сирии было объявлено о режиме прекращения огня. Тем не менее, по официальным данным российского Минобороны, з последние сутки огонь открывали 34 раза. Добавим, переговоры по сирийскому урегулированию запланированы на конец января.