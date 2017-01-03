Посол Великобритании в ЕС подал в отставку В преддверии переговоров по Brexit

Посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс заявил об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом на Даунинг-стрит сообщили во вторник.

Отставка Роджерса стала неожиданностью для канцелярии и кабинета министров. Айван Роджерс покидает пост в преддверии переговоров по Brexit.

Отметим, Рождерс выступал консультантом Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, по вопросам процедуры выхода Великобритании из ЕС. Тереза Мэй планировала начать переговоры до марта 2017 года.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС прошел 23 июня 2016 года. Более 51% британцев проголосовали за запуск процедуры выхода из ЕС. Тогда сменился премьер-министр страны — этот пост вместо Дэвида Кэмерона заняла Тереза Мэй.

Накануне Daily Mail писала, что кабинет министров призывает Терезу Мэй распустить палату лордов. Они настаивают на этом, потому что палата лордов выступает против выхода из ЕС.