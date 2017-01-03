Прогноз валют на январь: доллар 59-63, евро 60,5-63

Анна Кокорева замдиректора аналитического департамента Альпари

В 2016 году рубль показал неплохие результаты, укрепившись по отношению к доллару США на 16%, а по отношению к евро – на 20%. Среди валют развивающихся стран это один из самых лучших результатов. Рубль войдет в новый год уверенно и вопреки ожиданиям традиционного ослабления, наоборот, укрепится. В январе рублевые пары будут во власти цен на нефть, которые, в свою очередь, уверенно держатся на достаточно высоких отметках. Нефть марки Brent не опускается ниже $55 за баррель, инвесторы цепляются за любой повод, чтобы подняться выше, и это идет на пользу рублю.

К концу года ликвидность на рынках обычно падает, и котировки постепенно уходят в боковик, но с нового года спекулянты будут принимать решение об открытии новых позиций, и рынки оживятся. В том числе и рынок нефти, ведь с 1 января 2017 года вступит в силу решение ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти в общей сложности на 1,7 млн баррелей в сутки. Реальное сокращение добычи нефти может подтолкнуть цены на нефть к дальнейшему росту до $60-63 за баррель, что положительно повлияет на курс рубля к мировым резервным валютам. В этом случае уже в январе пара доллар/рубль может опуститься к отметке 58-59, а пара евро/рубль – к уровню 60-61.

Динамика доллара и евро отойдет на второй план. Заседание ФРС США прошло и следующее только 31 января 2017 года. До этого момента инвесторы будут обдумывать свои действия. На последней встрече глава Федрезерва Джанет Йеллен озвучила планы по ужесточению монетарной политики и увеличению процентных ставок, что вызвало укрепление доллара и падение евро. Если в конце января намерения ФРС США подтвердятся, то пара евро/доллар продолжит свое падение. На этом фоне укрепление рубля к евро усилится, а по отношению к доллару, наоборот, прекратится.

Еще одним фактором, который повлияет на динамику рубля в январе, станет макростатистика. В начале 2017 года выйдет статистика Росстата по ВВП России за 2016 год. Прогнозы по его динамике разнятся: спад в 2016 году может составить от -0,3% до -0,6%. Если реальная динамика ВВП окажется ближе к нижней границе, то это может оказать положительное воздействие на рубль в краткосрочном аспекте. В начале года также будут выходить данные по инфляции, из которых можно будет сделать примерный вывод о динамике этого показателя в течение года. Напомним, что в госбюджете на 2017 год заложена инфляция чуть выше 4%. Чем ниже будет инфляция, тем больше это будет способствовать укреплению рубля.

В целом в январе рубль вряд ли ждут потрясения, однако среди возможных рисков начала года стоит отметить новые санкции, которые Барка Обама грозится ввести за вмешательство России в президентские выборы в США. Сама формулировка причины уже выглядит весьма странно. Речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне. Объявление о публичных мерах прозвучало до конца 2016 года. Сам факт нового давления на Россию со стороны Запада может напугать спекулянтов, но вряд ли новые санкции проживут долго. Мы предполагаем, что с приходом Дональда Трампа они будут отменены или смягчены. На этом фоне рубль может потрепать.

С учетом выше изложенных обстоятельств мы предполагаем, что в январе пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59-63 рублей, а пара евро/рубль – 60,5-63 рублей.