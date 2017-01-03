Путин поручил до 30 марта проанализировать закон об иноагентах В части охраны окружающей среды

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 30 марта проанализировать практику применения закона об иностранных агентах. Об этом в Кремле сообщили во вторник.

Готовить доклад будут замглавы администрации Сергей Кириенко, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов и министр юстиции Александр Коновалов. Путина интересует правоприменительная практика в вопросах, касающихся природоохранных организаций.

Также Путин поручил Минюсту, Общественной палате и Совету по правам человека до 20 декабря 2017 года провести анализ работы некоммерческих организаций. Это будут те НКО, которые получают бюджетные средства.

Отметим, всего Путин дал восемь поручений по разным вопросам. Отметим, в начале декабря Владимир Путин поручил Кириенко проверить применение закона с подачи главы СПЧ Михаила Федотова. Тогда РБК писал, что Кириенко считает необходимой корректировку закона, однако отменять его нельзя. Закон об иностранных агентах действует с 2012 года, за это время политическими получателями зарубежных средств признали фонд «Династия», организацию «Мемориал», а также социологический «Левада-центр».