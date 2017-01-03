СМИ: В США подали иск к Apple из-за смерти пятилетнего ребенка Он ехал в автомобиле, в который врезалась машина с говорившим по FaceTime водителем

Супруги Джеймс и Бетани Модисетт из Техаса подали иск к компании Apple из-за смерти их пятилетней дочери. Об этом во вторник рассказал телеканал ABC.

Иск подали в калифорнийский судеще в декабре 2016 года. Супруги считают, что Apple не устанавливает на смартфоны специальное программное обеспечение, которое бы блокировало использование приложений во время езды в автомобиле на большой скорости. Семья Модисетт требует от Apple денежной компенсации.

Дочь супругов Модисетт погибла два года назад. Она ехала в автомобиле с родителями. Машина резко затормозила, потому что полицейские проводили на трассе спецоперацию. Однако следовавший за ней автомобиль замедлить скорость не успел. Его водитель в этот момент разговаривал по приложению FaceTime. Произошло столкновение, травмы получили все члены семьи.