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03.01.17 / 12:06 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: В США подали иск к Apple из-за смерти пятилетнего ребенка

Он ехал в автомобиле, в который врезалась машина с говорившим по FaceTime водителем

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Супруги Джеймс и Бетани Модисетт из Техаса подали иск к компании Apple из-за смерти их пятилетней дочери. Об этом во вторник рассказал телеканал ABC.

Иск подали в калифорнийский судеще в декабре 2016 года. Супруги считают, что Apple не устанавливает на смартфоны специальное программное обеспечение, которое бы блокировало использование приложений во время езды в автомобиле на большой скорости. Семья Модисетт требует от Apple денежной компенсации.

Дочь супругов Модисетт погибла два года назад. Она ехала в автомобиле с родителями. Машина резко затормозила, потому что полицейские проводили на трассе спецоперацию. Однако следовавший за ней автомобиль замедлить скорость не успел. Его водитель в этот момент разговаривал по приложению FaceTime. Произошло столкновение, травмы получили все члены семьи.

По материалам: abcnews.go.com
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