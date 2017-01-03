Итоги перепроверки российских призеров Сочи-2014 станут известны через два месяца Надо успеть до следующих игр

Итоги перепроверки на допинг российских призеров Олимпиады в Сочи 2014 года, а также двух предыдущих игр станут известны через два месяца. Об этом в понедельник сообщил член международного олимпийского комитета Герхард Хейберг.

По его словам, МОК должен изучить вопрос в предверии будущей Олимпиады. Она состоится в 2018 году в Пхенчхане. «Мы должны знать, что происходит», — сказал Хейберг.

Напомним, международный олимпийский комитет объявил о перепроверке всех допинг-проб российских участников игр в свете доклада Ричарда Макларена из Всемирного антидопингового агентства. В докладе говорилось о том, что в России многие годы существовала система фальсификации допинг-тестов, которую курировало государство. Вторая часть доклада обнародована в конце прошлого года. После этого ряд соревнований в России отменили. Это, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону и этапы Кубка мира по биатлону.