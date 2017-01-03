Трамп раскритиковал налоговую политику General Motors Потому что поставляют дилерам в США автомобили, сделанные в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал налоговую политику автомобильной корпорации General Motors. Он сделал это во вторник.

Трамп пояснил, что GM поставляет американским дилерам автомобили, собранные в Мексике. При этом пограничные налоги GM не платит.

Отметим, GM поступает так в рамках соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли. Трамп обещал расторгнуть это соглашение, когда вступит в должность. Также бизнесмен критиковал большие американские компании за перевод мощностей за рубеж. В ходе предвыборной компании Трамп обещал ввести пошлину в 35% на автомобили, которые Ford и GM ввозят из Мексики.