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03.01.17 / 23:13 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп не собирается выпускать узников Гуантаномо

"Это невероятно опасные люди"

Фото dni.ru

Фото dni.ru

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается выпускать узников специальной тюрьмы Гуантаномо. Об этом он написал во вторник в своем твиттере.

«Это невероятно опасные люди, их нельзя пускать обратно на поле боя», — написал Трамп.

Отметим, правозащитник неоднократно критиковали власти США за условия содержания людей в тюрьме Гуантаномо. Более того, нынешний президент США Барак Обама обещал закрыть эту тюрьму. С его приходом к власти из тюрьмы освобождены более 500 человек.

Добавим, объект расположен на острове, который США арендуют у кубы. Заключенные содержатся тюрьме с 2002 года, первоначально их число пополнили афганские талибы.

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