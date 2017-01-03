Трамп не собирается выпускать узников Гуантаномо "Это невероятно опасные люди"

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается выпускать узников специальной тюрьмы Гуантаномо. Об этом он написал во вторник в своем твиттере.

«Это невероятно опасные люди, их нельзя пускать обратно на поле боя», — написал Трамп.

Отметим, правозащитник неоднократно критиковали власти США за условия содержания людей в тюрьме Гуантаномо. Более того, нынешний президент США Барак Обама обещал закрыть эту тюрьму. С его приходом к власти из тюрьмы освобождены более 500 человек.

Добавим, объект расположен на острове, который США арендуют у кубы. Заключенные содержатся тюрьме с 2002 года, первоначально их число пополнили афганские талибы.